Футбольная Лига Европы стартует 50 матчами квалификационного раунда

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Матчи первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы пройдут в среду. С первой стадии в борьбу вступают 100 команд из 40 стран, представители России начнут выступление с третьего раунда в конце июля.

В четверг на старт второго по значимости футбольного еврокубкового турнира выйдут команды из стран, занимающих в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) места с 16-е по 55-е. Некоторые страны представляют обладатели национального кубка, однако большей частью в первом раунде выступят команды, занявшие в своих чемпионатах вторые-четвертые места. Среди начинающих еврокубковый сезон - белорусские "Шахтер" (Солигорск) и "Динамо" (Минск), израильский "Маккаби" из Тель-Авива, "Рейнджерс" из Шотландии, азербайджанские "Интер" (Баку) и "Зира", сербская "Црвена Звезда", молдавские "Дачия", "Милсами" и "Заря", грузинские "Торпедо" (Кутаиси), "Чихура" и "Динамо" (Батуми), армянские "Ширак", "Гандзасар" и "Пюник", а также косовская "Приштина". Клуб из Косова проведет первый матч в Лиге Европы, лучший клуб страны "Трепча-95" во вторник дебютировал в Лиге чемпионов, проиграв фарерскому "Викингуру" со счетом 1:2.

В четверг первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы проведет вице-чемпион Казахстана "Кайрат" из Алма-Аты, клуб примет литовский "Атлантас". Одним из лидеров "Кайрата", которым руководит грузинский специалист Кахабер Цхададзе, является 36-летний Андрей Аршавин. В Лиге Европы также возьмут старт два других казахстанских клуба - павлодарский "Иртыш" и "Ордабасы" из Шимкента.

Матчи первого раунда пройдут 29 июня и 6 июля, второй раунд Лиги Европы будет сыгран 13 и 20 июля - на этой стадии в борьбу вступят еще 20 команд. В третьем квалификационном раунде начнут выступление третья и четвертая команда России по итогам прошлого сезона - "Зенит" и "Краснодар". Начиная с этой стадии в Лиге Европы стартуют клубы из всех стран-членов УЕФА, включая испанский "Атлетик" из Бильбао, английский "Эвертон", немецкий "Фрайбург" и итальянский "Милан".

"Зенит" и "Краснодар" начинают 27 июля

"Зениту" и "Краснодару" необходимо преодолеть два раунда, чтобы пробиться в групповую стадию. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 14 июля, матчи состоятся 27 июля и 3 августа. 17 и 24 августа состоятся матчи раунда плей-офф за выход в групповую стадию (жеребьевка пройдет 4 августа), групповой раунд начнется 14 сентября, жеребьевка запланирована на 25 августа, она пройдет в Монако.

В групповой стадии Лиги Европы выступит обладатель Кубка России московский "Локомотив". С основного турнира стартуют также испанские "Вильярреал" и "Реал Сосьедад", немецкие "Кельн" и "Герта", английский "Арсенал", итальянские "Аталанта" и "Лацио", португальская "Витория" из Гимарайнша, французский "Лион".

Финал Лиги Европы сезона-2017/18 запланирован на 16 мая 2018 года в Лионе. В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал английский клуб "Манчестер Юнайтед".

Во вторник стартовал главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов, где с третьего раунда начнет выступление ЦСКА, а с групповой стадии - московский "Спартак".