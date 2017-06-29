Лейк-Плэсид примет чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2021 году

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2021 года пройдет в американском Лейк-Плэсиде. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Такое решение было принято на ежегодном конгрессе организации, который прошел в Солт-Лейк-Сити. Лейк-Плэсид получил 24 голоса, швейцарский Санкт-Мориц - 19. В 2019 году турнир пройдет в канадском Уистлере, в 2020-м соревнования примет немецкий Альтенберг.
Чемпионат мира ранее проходил в Лейк-Плэсиде 10 раз, последний - в 2012 году. Также американский город дважды принимал зимние Олимпийские игры - в 1932 и 1980 годах.
В следующем году конгресс IBSF пройдет в Риме.