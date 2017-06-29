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Футболист Нету верит, что Манчини приведет "Зенит" к титулам

Спорт
29 июня, 2:26 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 29, июня. /ТАСС

Португалец считает, что итальянский тренер обладает всеми качествами для достижения самых высоких целей

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Луиш Нету

Луиш Нету

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету верит, что новый главный тренер футбольного клуба Роберто Манчини приведет команду к титулам. Такое мнение он высказал журналистам.

"Я переписывался и с игроками, и с сотрудниками клуба, пускай и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У мистера есть много сильных сторон. Верю, что он приведет нас к титулам", - сказал Нету.

"Узнал о его назначении из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба", - добавил игрок.

Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два сезона.

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