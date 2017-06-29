Прядкин: "Спартак" заработал около $5 млн за счет победы в чемпионате РФПЛ

Игроки "Спартака" во время церемонии награждения © Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский "Спартак" благодаря победе в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) сезона-2016/17 заработал порядка $5 млн. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Думаю, "Спартак" заработал в районе 5 миллионов долларов", - сказал он.

По словам главы лиги, за победу в чемпионате сезона-2017/18 призовые будут больше, поскольку лига заключила выгодный с финансовой точки зрения контракт с букмекерской компанией.

"Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне", - отметил Прядкин.

"Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Первенство РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.