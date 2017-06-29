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Прядкин: система видеоповторов в РФПЛ сезона-2017/18 использоваться не будет

Спорт
29 июня, 8:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что клубы не против ее введения, но на это требуется время

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Сообщение об использовании системы VAR на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии

Сообщение об использовании системы VAR на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Система видеассистента рефери (VAR) не будет использоваться в чемпионате России сезона-2017/18, в том числе потому, что необходимо время для получения разрешения на проведение такого эксперимента. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"В следующем сезоне [видеоповторов] пока не будет. Для того, чтобы у нас были видеоповторы, нужно произвести изменения в регламенте. А чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы орган в Англии, ответственный за правила в футболе, поддержал эту инициативу. Это длительный процесс", - сказал он.

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Президент РФПЛ отметил, что клубы лиги не против введения системы видеоповторов. "В принципе, клубы это поддерживают. Не было голосования, кто за, кто против, но все высказывались на этот счет, и мы не слышали, чтобы кто-то был против. Кто-то из специалистов говорит, что динамика игры из-за видеоповторов снижается, но, судя по матчам Кубка конфедераций, видеоповторы в большинстве эпизодов не создавали больших пауз", - сказал глава РФПЛ.

Прядкин отметил, что установка системы VAR - "это дорогое удовольствие". "Но видеоповторы могут принести пользу футболу, благодаря им можно избежать спорных ситуаций", - подчеркнул собеседник агентства.

Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и используется на Кубке конфедераций, матчи которого проводятся в эти дни России.

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