Прядкин: система видеоповторов в РФПЛ сезона-2017/18 использоваться не будет

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Система видеассистента рефери (VAR) не будет использоваться в чемпионате России сезона-2017/18, в том числе потому, что необходимо время для получения разрешения на проведение такого эксперимента. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"В следующем сезоне [видеоповторов] пока не будет. Для того, чтобы у нас были видеоповторы, нужно произвести изменения в регламенте. А чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы орган в Англии, ответственный за правила в футболе, поддержал эту инициативу. Это длительный процесс", - сказал он.

Президент РФПЛ отметил, что клубы лиги не против введения системы видеоповторов. "В принципе, клубы это поддерживают. Не было голосования, кто за, кто против, но все высказывались на этот счет, и мы не слышали, чтобы кто-то был против. Кто-то из специалистов говорит, что динамика игры из-за видеоповторов снижается, но, судя по матчам Кубка конфедераций, видеоповторы в большинстве эпизодов не создавали больших пауз", - сказал глава РФПЛ.

Прядкин отметил, что установка системы VAR - "это дорогое удовольствие". "Но видеоповторы могут принести пользу футболу, благодаря им можно избежать спорных ситуаций", - подчеркнул собеседник агентства.

Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и используется на Кубке конфедераций, матчи которого проводятся в эти дни России.