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Прядкин: бюджет РФПЛ в сезоне-2017/18 увеличится и составит около $55 млн

Спорт
29 июня, 9:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Как рассказал ТАСС глава РФПЛ, бюджет лиги вырастет примерно на 10 процентов

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Бюджет Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/18 увеличится примерно на 10 процентов. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Бюджет еще не утвержден, но, учитывая, что мы подписали контракт с новым серьезным партнером, он вырастет примерно на 10 процентов. Бюджет у нас был в районе 50 миллионов долларов. Значит, в новом сезоне составит порядка 55 миллионов, а, может быть, даже больше", - сказал Прядкин.

Генеральным партнером РФПЛ в середине июля стала букмекерская компания "Лига Ставок". Прядкин не стал раскрывать подробности сделки, но отметил, что контракт "очень большой". "Могу сказать, что он больше, чем контракт с титульным спонсором (компанией "Росгоссхтрах"). Это очень хорошие деньги", - сказал глава РФПЛ.

На вопрос, когда у РФПЛ появится спонсор из числа пивных компаний, Прядкин ответил, что им нужно разрешение на "пролив пива на стадионах". "Им хочется не в узком кругу себя рекламировать, а получать реальный доход. С точки зрения привлечения средств для поддержки клубов для нас это (контракт с пивным спонсором) было бы хорошим шагом. Но тот же вопрос с букмекерами долго решался, однако постепенно решился", - сказал Прядкин.

Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.

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