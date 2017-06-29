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Капранова: на Спартакиаде учащихся России работают судьи международного уровня

Спорт
29 июня, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По мнению бывшей спортсменки, уровень соревнований по художественной гимнастике на Спартакиаде очень высокий

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Соревнования по художественной гимнастике на Спартакиаде учащихся России обслуживают судьи, имеющие опыт работы на международном уровне. Об этом ТАСС сообщила главный судья восьмой летней Спартакиады учащихся России Ольга Капранова.

"В художественной гимнастике претензий по судейству не было, потому что у нас собрались очень квалифицированные специалисты, - сказала Капранова. - Главным судьей была Марина Николаева, у нее богатый опыт судейства на международных соревнованиях, включая Кубок мира, чемпионат Европы, у остальных арбитров тоже всероссийская категория".

Бывшая гимнастка высоко оценила уровень участников Спартакиады. "Соревнования по художественной гимнастике на Спартакиаде проходят на очень высоком уровне, потому что выступают сильнейшие дети страны в этом возрасте, - объяснила Капранова. - Москва лидирует, Петербург хорошо выступает, что касается художественной гимнастики, сильные спортсменки есть везде, например, в Омске тренирует двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, гимнастика хорошо развита во всех регионах, наша федерация за этим следит. Крымские спортсменки впервые участвуют в Спартакиаде учащихся, хотя во всероссийских турнирах они уже принимали участие, и нам заметен их прогресс: от соревнования к соревнованию они становятся лучше".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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