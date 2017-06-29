Прядкин: нынешнее количество клубов в РФПЛ оптимально, речи о сокращении лиги не идет

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МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Возможное сокращение числа участников Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) не обсуждается, нынешнее количество клубов лиги оптимально. Об этом ТАСС заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"О сокращении пока речи нет. На сегодня 16 клубов - это оптимальное количество", - сказал Прядкин.
Говорить о возможном расширении чемпионата тоже рано, считает глава РФПЛ.
"Как только появится финансовая стабильность, можно будет говорить о расширении. Пока ее нет. Хорошо, что "Томь" доиграла прошлый сезон. На моем веку не было команд, которые сходили с чемпионата по ходу турнира", - отметил собеседник ТАСС.
"Стратегия развития футбола в РФ до 2030 года", которая была принята на конференции Российского футбольного союза (РФС) в апреле, допускает возможное временное сокращение состава участников лиги в связи со сложностями с финансированием профессионального футбола и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры. При этом, как говорится в документе, в оптимальном формате чемпионат РФПЛ может состоять из 18 команд.