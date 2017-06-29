Яровинский покинул пост спортдиректора ФК ЦСКА

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олег Яровинский ушел с поста спортивного директора футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор армейцев, где попрощался с командой. Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов", - говорится в сообщении клуба.

Яровинский занимался вопросами селекции в ЦСКА с 2014 года.