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Яровинский покинул пост спортдиректора ФК ЦСКА

Спорт
29 июня, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Яровинский занимался вопросами селекции в московском клубе с 2014 года

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олег Яровинский ушел с поста спортивного директора футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор армейцев, где попрощался с командой. Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов", - говорится в сообщении клуба.

Яровинский занимался вопросами селекции в ЦСКА с 2014 года.

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