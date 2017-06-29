Симонян: сборная России на ЧМ-2018 будет настроена на более высокий результат

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России будет настроена показать на чемпионате мира по футболу 2018 года более высокий результат, чем на Кубке конфедераций. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Россияне заняли третье место в группе А, не сумев выйти в плей-офф Кубка конфедераций. Они обыграли команду Новой Зеландии (2:0), но уступили португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

"Я бы не бросал камень в огород наших ребят, потому что они сыграли как смогли, - сказал он. - В этих играх равнодушия не было, ребята бились, сегодня мы откровенно слабее Мексики, Чили и Португалии. Мы пятые, но стремление выступить лучше на чемпионате мира обязывает всех нас, а болельщики вправе требовать от команды более высокого результата. Игра нашей команды будет усилена, потому что войдут в строй и Зобнин, и Дзагоев, и Фернандес".

Кубок конфедераций завершится 2 июля.