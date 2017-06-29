Объявлен состав женской сборной России по футболу на чемпионат Европы - 2017

ХИМКИ /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб объявил состав женской сборной России на чемпионат Европы по футболу 2017 года, который пройдет в Нидерландах. Оглашение состава прошло на пресс-конференции.

В него вошли 23 футболистки:

вратари: Алена Беляева ("Чертаново", Москва), Татьяна Щербак ("Кубаночка", Краснодар), Елизавета Щербакова ("Россиянка" Московская область);

защитники: Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Елена Медведь, Татьяна Шейкина (все - "Рязань-ВДВ"), Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова (обе - ЦСКА), Екатерина Морозова ("Чертаново"), Наталья Солодкая ("Кубаночка", Краснодар);

полузащитники: Марина Кисконен, Маргарита Черномырдина (обе - "Чертаново"), Елена Морозова ("Кубаночка"), Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева (обе - "Звезда-2005", Пермь), Надежда Смирнова, Екатерина Сочнева, Анна Чоловяга (все - ЦСКА), Марина Федорова ("Рязань-ВДВ");

нападающие: Насиба Гасанова ("Кубаночка"), Елена Данилова ("Рязань-ВДВ"), Надежда Карпова ("Чертаново").

Сборная России проведет сборы в Бельгии

Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина подчеркнула, что никаких вопросов по подготовке спортсменок возникнуть не должно. "Мы вылетаем в Бельгию, где будем 12 дней готовиться, а 13-го числа вылетаем на турнир. Мы прошли огромный этап подготовки, поэтому не думаю, что будут какие-то вопросы", - сказала Фомина.

Капитан команды Анна Кожникова сказала, что сборная сделает все, что от нее зависит. "У нас есть еще время для подготовки, будем работать и делать все, что от нас зависит", - отметила футболистка.

Нападающая Елена Данилова надеется, что команда порадует своим выступлением всю страну. "Это большой праздник для нас, мы сделаем все, чтобы хорошо выступить, порадовать болельщиков и всю Россию", - сказала она.

Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).