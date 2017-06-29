Шилов: ФК "Амкар" продлил контракты с 98% основных игроков

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Амкар" продлил контракты практически со всеми основными футболистами команды. Об этом ТАСС сообщил президент пермского футбольного клуба Геннадий Шилов.

"Продлили контракты на три года практически со всеми игроками костяка команды, с 98 процентами из них, начиная от капитана (Петара Занева - прим. ТАСС)", - сказал Шилов.

"Амкар" занял 10-е место в чемпионате России сезона-2016/17. В первом туре российского первенства сезона-2017/18 пермская команда 16 июля на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".