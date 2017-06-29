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Шилов: ФК "Амкар" продлил контракты с 98% основных игроков

Спорт
29 июня, 13:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Соглашение продлено в том числе с капитаном команды Петаром Заневым

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Болельщики "Амкара"

Болельщики "Амкара"

© Игорь Катаев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Амкар" продлил контракты практически со всеми основными футболистами команды. Об этом ТАСС сообщил президент пермского футбольного клуба Геннадий Шилов.

"Продлили контракты на три года практически со всеми игроками костяка команды, с 98 процентами из них, начиная от капитана (Петара Занева - прим. ТАСС)", - сказал Шилов.

"Амкар" занял 10-е место в чемпионате России сезона-2016/17. В первом туре российского первенства сезона-2017/18 пермская команда 16 июля на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

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