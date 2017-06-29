Внеочередная конференция ФХР пройдет 12 октября в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Внеочередная конференция Федерации хоккея России (ФХР) пройдет 12 октября в Москве. Об этом после заседания правления ФХР журналистам сообщил исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов.

"Осенью, 12 октября, пройдет внеочередная конференция ФХР. Она состоится в Москве, где будут утверждены документ о создании филиалов и изменения в составе правления ФХР", - сказал Курбатов.

Заседание правления ФХР состоялось в четверг в Москве.