Шесть команд могут выступить на Кубке Первого канала, включая сборную Южной Кореи

"Швабе" представил возможности МИМ-340 на семинаре в Нижнем НовгородеНовости партнеров 29 июня, 15:41
МРСК Северо-Запада монтирует силовые трансформаторы на первой цифровой подстанции "Южная"Новости партнеров 29 июня, 15:31
Курбатов: ФХР не может вмешаться в ситуацию с долгами игрокам "Динамо"Спорт 29 июня, 15:26
Легкоатлетка Ласицкене получила британскую визу, по которой поедет на ЧМ-2017Спорт 29 июня, 15:25
Тимченко: КХЛ не может составить календарь из-за ситуации с московским "Динамо"Спорт 29 июня, 15:16
Шубенков и Клишина не примут участия в Мемориале братьев ЗнаменскихСпорт 29 июня, 15:11
ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Фернандесом до 2022 годаСпорт 29 июня, 15:10
Шесть команд могут выступить на Кубке Первого канала, включая сборную Южной КореиСпорт 29 июня, 15:03
Ларин занял второе место на ЧМ по тхэквондо в весе до 87 кгСпорт 29 июня, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Шесть сборных могут принять участие в Кубке Первого канала - российском этапе Евротура, включая хоккейную команду Южной Кореи. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов по итогам заседания правления.
Традиционно на этапах Евротура выступают четыре сборные - России, Швеции, Финляндии и Чехии. В начале июня было объявлено, что швейцарцы и канадцы выступят на первом этапе с 8 по 12 ноября в Финляндии.
"Мы планируем, что на Кубке Первого канала сыграют шесть команд. Сборная Южной Кореи также просится [выступить на этапе]", - сказал Курбатов.
Кубок Первого канала проходит в Москве в декабре. Расписание турнира будет объявлено в середине августа.
В мае сообщалось о возможном участии канадцев на этапах Евротура в Финляндии и России. Это связано с тем, что на Олимпийских играх в феврале следующего года не выступят игроки из Национальной хоккейной лиги. В составе канадцев будут игроки, выступающие в Европе.