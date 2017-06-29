Шесть команд могут выступить на Кубке Первого канала, включая сборную Южной Кореи

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Шесть сборных могут принять участие в Кубке Первого канала - российском этапе Евротура, включая хоккейную команду Южной Кореи. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов по итогам заседания правления.

Традиционно на этапах Евротура выступают четыре сборные - России, Швеции, Финляндии и Чехии. В начале июня было объявлено, что швейцарцы и канадцы выступят на первом этапе с 8 по 12 ноября в Финляндии.

"Мы планируем, что на Кубке Первого канала сыграют шесть команд. Сборная Южной Кореи также просится [выступить на этапе]", - сказал Курбатов.

Кубок Первого канала проходит в Москве в декабре. Расписание турнира будет объявлено в середине августа.

В мае сообщалось о возможном участии канадцев на этапах Евротура в Финляндии и России. Это связано с тем, что на Олимпийских играх в феврале следующего года не выступят игроки из Национальной хоккейной лиги. В составе канадцев будут игроки, выступающие в Европе.