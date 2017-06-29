Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шубенков и Клишина не примут участия в Мемориале братьев Знаменских

Спорт
29 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики сообщил, что в соревновании примет участие практически вся сборная России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Клишина

Дарья Клишина

© Оксана Тоскич/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Легкоатлетический турнир Мемориал братьев Знаменских, который состоится в подмосковном Жуковском 1-2 июля, пройдет без прыгуньи в длину Дарьи Клишиной и бегуна с барьерами Сергея Шубенкова. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

В турнире примут участие легкоатлеты, набравшие в сезоне рейтинговые очки.

"В соревновании примет участие практически вся сборная России. Точно не будет Сергея Шубенкова, Веры Ребрик и Даши Клишиной. Все лидеры выступят на данном турнире, поэтому ожидаем упорной борьбы, новых рекордов мемориала и новых рекордов как минимум в стране", - сказал Крупорушников.

"В первый день ожидаем новый рекорд России в беге на десять километров, все необходимое мы для этого сделали, будут сильные пейсмейкеры (бегуны, которые задают темп на средних и длинных дистанциях - прим. ТАСС), главное, чтобы повезло с погодой. Также ожидаем новых рекордов от Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой. Иван Ухов и Даниил Лысенко также являются основными претендентами на новый рекорд в своей дисциплине", - добавил он.

"Начиная с этого года на мемориале будут специальные нововведения. Для спортсменов будут учреждены дополнительные призы за первое, второе и третье места. Еще одним нововведением мы хотели немного оживить турнир, и спортсмены будут обозначаться специальными цветами. В желтой майке будет выступать спортсмен, лидирующий по показателям сводной таблицы, а в красной выступит чемпион прошлого года. Не оставим без внимания и зрителей, для них мы подготовили ценные призы за знания легкой атлетики",- добавил он.

Международные соревнования по легкой атлетике проводятся с 1949 года. Они посвящены братьям Георгию и Серафиму Знаменским - легендарным бегунам 1930-х годов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
8
Услугой комментария игр Кубка конфедераций для слабовидящих воспользовались 122 человека
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
6
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
7
Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама