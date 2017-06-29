Шубенков и Клишина не примут участия в Мемориале братьев Знаменских

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Легкоатлетический турнир Мемориал братьев Знаменских, который состоится в подмосковном Жуковском 1-2 июля, пройдет без прыгуньи в длину Дарьи Клишиной и бегуна с барьерами Сергея Шубенкова. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

В турнире примут участие легкоатлеты, набравшие в сезоне рейтинговые очки.

"В соревновании примет участие практически вся сборная России. Точно не будет Сергея Шубенкова, Веры Ребрик и Даши Клишиной. Все лидеры выступят на данном турнире, поэтому ожидаем упорной борьбы, новых рекордов мемориала и новых рекордов как минимум в стране", - сказал Крупорушников.

"В первый день ожидаем новый рекорд России в беге на десять километров, все необходимое мы для этого сделали, будут сильные пейсмейкеры (бегуны, которые задают темп на средних и длинных дистанциях - прим. ТАСС), главное, чтобы повезло с погодой. Также ожидаем новых рекордов от Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой. Иван Ухов и Даниил Лысенко также являются основными претендентами на новый рекорд в своей дисциплине", - добавил он.

"Начиная с этого года на мемориале будут специальные нововведения. Для спортсменов будут учреждены дополнительные призы за первое, второе и третье места. Еще одним нововведением мы хотели немного оживить турнир, и спортсмены будут обозначаться специальными цветами. В желтой майке будет выступать спортсмен, лидирующий по показателям сводной таблицы, а в красной выступит чемпион прошлого года. Не оставим без внимания и зрителей, для них мы подготовили ценные призы за знания легкой атлетики",- добавил он.

Международные соревнования по легкой атлетике проводятся с 1949 года. Они посвящены братьям Георгию и Серафиму Знаменским - легендарным бегунам 1930-х годов.