Тимченко: КХЛ не может составить календарь из-за ситуации с московским "Динамо"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не может составить календарь на сезон-2017/18 из-за ситуации с московским "Динамо". Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

"Мы пока что не знаем, что будет с "Динамо", процесс идет. Сейчас непонятно, сколько клубов будут участвовать, поэтому мы не можем составить календарь. Но календарь будет выстроен так, чтобы сборная получила достаточно времени для подготовки к Олимпийским играм", - заявил Тимченко.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

В среду агент нападающего "Динамо" Егора Дугина Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что все игроки, перед которыми у клуба есть долги, станут неограниченно свободными агентами с 1 июля.

Ранее капитан "Динамо" Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК "Динамо", сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо".

Сейчас клуб проводит технические процедуры, связанные с подготовкой индивидуальных контрактов игроков. Медицинский осмотр хоккеистов пройдет с 3 по 5 июля. Пресс-служба отмечает, что "Динамо" находится в постоянном контакте и проводит консультации с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России.