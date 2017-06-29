Курбатов: ФХР не может вмешаться в ситуацию с долгами игрокам "Динамо"

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) не имеет рычагов, чтобы эффективно вмешаться в ситуацию с задолженностями перед игроками московского "Динамо". Об этом журналистам сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате хоккеистам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

"Мы следим за этой ситуацией - она нас, естественно, не радует. Но вся эта ситуация лежит в правовом поле Континентальной хоккейной лиги, - сказал Курбатов. - Каких-то реальных рычагов вмешаться, чтобы кому-то что-то запретить, дать денег, у нас нет".

По информации газеты "Спорт-Экспресс", с 1 июля все игроки "Динамо" будут иметь статус неограниченно свободных агентов, что дает им право перейти в другие клубы. Позже агенты игроков команды Егора Дугина и Артема Федорова подтвердили ТАСС, что хоккеисты станут неограниченно свободными агентами и имеют предложения от ряда клубов.

По словам Курбатова, ФХР находится в консультации с обеими динамовскими структурами, а также с Министерством спорта. "Но ситуация удручающая - этого абсолютно не должно быть в хоккее высших достижений, в такой стране, как Россия, нынешняя ситуация с "Динамо" недопустима", - отметил он.