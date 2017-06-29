Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курбатов: ФХР не может вмешаться в ситуацию с долгами игрокам "Динамо"

Спорт
29 июня, 15:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам исполнительного директора федерации, ФХР находится в консультации с обеими динамовскими структурами, а также с Министерством спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Курбатов

Дмитрий Курбатов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) не имеет рычагов, чтобы эффективно вмешаться в ситуацию с задолженностями перед игроками московского "Динамо". Об этом журналистам сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Смотрите также
Геннадий Тимченко

Тимченко: КХЛ не может составить календарь из-за ситуации с московским "Динамо"

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате хоккеистам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

"Мы следим за этой ситуацией - она нас, естественно, не радует. Но вся эта ситуация лежит в правовом поле Континентальной хоккейной лиги, - сказал Курбатов. - Каких-то реальных рычагов вмешаться, чтобы кому-то что-то запретить, дать денег, у нас нет".

По информации газеты "Спорт-Экспресс", с 1 июля все игроки "Динамо" будут иметь статус неограниченно свободных агентов, что дает им право перейти в другие клубы. Позже агенты игроков команды Егора Дугина и Артема Федорова подтвердили ТАСС, что хоккеисты станут неограниченно свободными агентами и имеют предложения от ряда клубов.

По словам Курбатова, ФХР находится в консультации с обеими динамовскими структурами, а также с Министерством спорта. "Но ситуация удручающая - этого абсолютно не должно быть в хоккее высших достижений, в такой стране, как Россия, нынешняя ситуация с "Динамо" недопустима", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
8
Услугой комментария игр Кубка конфедераций для слабовидящих воспользовались 122 человека
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
6
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
7
Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама