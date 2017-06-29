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Сборная Канады по хоккею сыграет на Кубке Первого канала

Спорт
29 июня, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Канады примет участие в Кубке Первого канала 2017 года, который пройдет в Москве. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов по итогам заседания правления.

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Дмитрий Курбатов

Шесть команд могут выступить на Кубке Первого канала, включая сборную Южной Кореи

"Вы знаете, что сборные Канады и Швейцарии сыграют на этапе Евротура в Финляндии. Мы достигли принципиального соглашения с канадцами, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала. Это было наше приглашение. Мы в Кельне пообщались, пришли к такому решению", - сказал Курбатов.

Ранее Курбатов сообщил, что в этапе Евротура могут принять участие шесть команд, в том числе и хозяин Олимпиады в Пхенчхане команда Южной Кореи.

В последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года.

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