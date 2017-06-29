Сборная Канады по хоккею сыграет на Кубке Первого канала

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Канады примет участие в Кубке Первого канала 2017 года, который пройдет в Москве. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов по итогам заседания правления.
"Вы знаете, что сборные Канады и Швейцарии сыграют на этапе Евротура в Финляндии. Мы достигли принципиального соглашения с канадцами, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала. Это было наше приглашение. Мы в Кельне пообщались, пришли к такому решению", - сказал Курбатов.
Ранее Курбатов сообщил, что в этапе Евротура могут принять участие шесть команд, в том числе и хозяин Олимпиады в Пхенчхане команда Южной Кореи.
В последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года.