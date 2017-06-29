Тимченко: ХК СКА в четверг проведет переговоры с Ковальчуком

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МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство СКА в четверг проведет переговоры с форвардом Ильей Ковальчуком о возможном продлении контракта. Об этом ТАСС сообщил президент петербургского клуба Геннадий Тимченко.
Контракт Ковальчука со СКА истек 30 мая, после чего игрок стал неограниченно свободным агентом. Хоккеист ведет переговоры как со СКА, так и с рядом клубов Национальной хоккейной лиги, где он выступал с 2001 по 2013 годы с перерывом на локаут в сезоне-2004/2005.
"Насчет продления контракта с Ковальчуком, мы будем разговаривать с ним сегодня. Может быть уже сегодня будут новости, - сказал Тимченко. - Желание сохранить Илью у нас есть - он наш хоккеист, патриот и любит играть за сборную. Будем надеяться на него".
В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).