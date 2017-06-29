Агент: футболист ЦСКА Головин идеально подходит для игровой модели Арсена Венгера

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин мог бы стать идеальной кандидатурой для лондонского "Арсенала". Такое мнение ТАСС высказал футбольный агент Шандор Варга.

Ранее президент армейцев Евгений Гинер выразил мнение, что 21-летний Головин еще не готов к переходу в "Арсенал".

"Не считаю, что Головин не готов к переезду в Англию и переходу в лондонский "Арсенал". Он идеально подходит не только под тактическую модель Арсена Венгера (главный тренер "Арсенала" - прим. ТАСС), но и огромным плюсом является тот факт, что Арсен любит дорабатывать игроков, раскрывать таланты футболистов в полной мере. Другой момент, что если опираться только на еврокубковый фактор, то Александр может получить его, и играя за ЦСКА. В любом случае для Александра следующий сезон будет особенным", - сказал Варга.

Сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти из группы в полуфинал турнира. Встреча состоялась 24 июня в Казани.

"Несмотря на поражение сборной России, Александр произвел на меня положительное впечатление, думаю, как и на скаутов "Арсенала", которые его просматривали. Даже уступая в счете, он выполнял свою работу в центре поля по максимуму. Думаю, после этого матча многие европейские клубы хотели бы видеть Головина в своем составе", - отметил агент.

Головин в сезоне-2016/17 принял участие в 37 матчах в разных турнирах, забив три гола. В активе полузащитника 15 матчей и два гола за сборную России.