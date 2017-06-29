Американский боксер Мосли отказался от боя с Курбановым из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях американец Шэйн Мосли отказался от боя с россиянином Магомедом Курбановым из-за проблем со спиной. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Мосли отказался от боя. Ему сделали неудачную операцию на спине, и требуется повторная. Сам Мосли не смог гарантировать дат своего возвращения на ринг. Мы будем подбирать для Курбанова соперника из первой пятерки рейтинга WBO", - сказал Титов.

Поединок за Интерконтинентальный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг между 21-летним Курбановым и 45-летним Мосли должен был пройти 5 мая в Екатеринбурге, затем он был перенесен на 9 сентября.

В послужном списке Курбанова 11 побед (9 нокаутом), ни одного поражения. В активе Мосли 49 побед (40 нокаутом), десять поражений и одна ничья.

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира во всех весах и заработал за карьеру несколько десятков миллионов долларов. Американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никарагуанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.