ФХР: вторая команда из Китая может сыграть в Высшей хоккейной лиге

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Второй китайский клуб может выступить с сезона-2017/18 в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

В конце мая ФХР, Ассоциация хоккея Китая и китайская провинция Хэйлунцзян подписали договор о вступлении клуба "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" в ВХЛ. Команда является фарм- клубом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" и будет базироваться в Харбине.

"Китайцы нам должны дать ответ по второму клубу. Он может базироваться недалеко от Харбина", - сказал Курбатов.

По словам Курбатова, окончательный состав участников ВХЛ на предстоящий сезон будет известен в пятницу. "Он будет зависеть от позиции "Динамо" по команде из Балашихи, клубу из Твери", - отметил он.

Действующим чемпионом ВХЛ является фарм-клуб московского "Динамо" одноименная команда из Балашихи, которая по решению Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" может прекратить свое существование. Также из-за финансовых проблем из лиги может быть исключен тверской ТХК.