Легкоатлеты Шубенков и Сидорова получили приглашения для оформления виз на ЧМ-2017

Балет "Лебединое озеро" пройдет под открытым небом в Липецкой области 1 июляНовости партнеров 29 июня, 17:09
Фоторепортаж: база для подготовки олимпийских чемпионов УТЦ "Новогорск"Спорт 29 июня, 17:06
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"Культура 29 июня, 17:06
Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедерацийСпорт 29 июня, 17:03
РКК "Энергия": российская орбитальная станция сможет существовать вечноКосмос 29 июня, 17:03
Около 35 тысяч болельщиков ожидается на полуфинальном матче Кубка конфедераций в СочиСпорт 29 июня, 16:55
Французский мусор: как в окрестностях Парижа поступают с бытовыми отходамиОбщество 29 июня, 16:53
Минобрнауки будет продвигать на телевидении сюжеты о разработках российских ученыхНаука 29 июня, 16:53
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в январе-мае 2017 г. выросли на 8%Транспорт 29 июня, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова получили приглашения для оформления виз для участия в чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.
"Мы три дня назад получили приглашения для оформления британских виз на чемпионат мира. Документы еще не подавали, поскольку Сидорова вчера выступала, а Шубенков сейчас в Париже. Пока они находятся в процессе соревнований. Примерно через неделю, когда они вернутся в Россию, будет что-то ясно", - сказал он.
Шубенков - чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. Сидорова - победительница чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Данный допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Шубенков и Сидорова.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в столице Великобритании с 4 по 13 августа.