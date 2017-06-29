Легкоатлеты Шубенков и Сидорова получили приглашения для оформления виз на ЧМ-2017

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова получили приглашения для оформления виз для участия в чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

"Мы три дня назад получили приглашения для оформления британских виз на чемпионат мира. Документы еще не подавали, поскольку Сидорова вчера выступала, а Шубенков сейчас в Париже. Пока они находятся в процессе соревнований. Примерно через неделю, когда они вернутся в Россию, будет что-то ясно", - сказал он.

Шубенков - чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. Сидорова - победительница чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Данный допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Шубенков и Сидорова.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в столице Великобритании с 4 по 13 августа.