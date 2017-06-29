Российские хоккеисты будут готовиться к Олимпиаде-2018 под Сеулом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России перед Олимпиадой 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будут готовиться под Сеулом. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

Во время регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги предусмотрена пауза с 24 января по 25 февраля. Во время нее российские хоккеисты проведут подготовительный сбор перед Олимпиадой. Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что сборная России прилетит в Южную Корею за две недели до Игр.

"Пока план таков, что мы собираемся в Новогорске, потом летим в Южную Корею, где проведем игры. Будем базироваться под Сеулом, а оттуда переедем в Олимпийскую деревню", - сказал Курбатов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. В соревновании примут участие 12 команд. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами США, Словакии и Словении.