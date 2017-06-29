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Казахстанская велогонщица Ахметова скончалась после потери сознания во время гонки

Спорт
29 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

23 июня 17-летняя спортсменка потеряла сознание во время гонки на Молодежных спортивных играх, после чего была доставлена в реанимацию

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Казахстанская велогонщица Дана Ахметова скончалась в реанимации больницы Алма-Аты в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации велосипедного спорта.

23 июня 17-летняя спортсменка потеряла сознание во время гонки на Молодежных спортивных играх, после чего была доставлена в реанимацию. Девушка скончалась, не приходя в сознание. Причины смерти не сообщаются.

Ахметова была мастером спорта Казахстана и входила в состав спортсменов Центра олимпийской подготовки. На Молодежных играх Ахметова завоевала серебро в шоссейной гонке и две бронзы на треке.

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