Словенский велогонщик Коцьян дисквалифицирован на четыре года за допинг

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал словенца Юре Коцьяна на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
После перепроверки допинг-пробы спортсмена от 8 марта 2012 года в ней было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. Также 32-летний словенец был признан виновным в попытке фальсификации результатов тестирования.
Коцьян является победителем Гран-при Пино Черами 2010 года.