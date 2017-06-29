Словенский велогонщик Коцьян дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал словенца Юре Коцьяна на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

После перепроверки допинг-пробы спортсмена от 8 марта 2012 года в ней было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. Также 32-летний словенец был признан виновным в попытке фальсификации результатов тестирования.

Коцьян является победителем Гран-при Пино Черами 2010 года.