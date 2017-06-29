Фурсенко официально приступил к обязанностям президента ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сергей Фурсенко официально приступил к обязанностям президента футбольного клуба "Зенит". Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Фурсенко был назначен председателем правления и президентом "Зенита" 26 мая. При этом отмечалось, что до завершения корпоративных процедур он будет являться исполняющим обязанности генерального директора клуба.

"В среду я приступил к обязанностям президента. Что касается структуры [клуба], то она у нас большая и еще какое-то время будет совершенствоваться и приходить к оптимальному варианту. Примерно в течение полугода все окончательно встанет на свои места", - отметил Фурсенко.

Ранее Фурсенко занимал пост президента "Зенита" с января 2006 года по март 2008-го. В период его работы санкт-петербургский клуб выиграл чемпионат России 2007 года и Суперкубок России - 2008, а через некоторое время после его ухода - Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА - 2008.

С января 2010 года по июль 2012-го Фурсенко являлся президентом Российского футбольного союза.