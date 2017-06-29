Фурсенко: "Зенит" введет ограничения по использованию футболистами соцсетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футбольный клуб "Зенит" введет ограничения по использованию игроками команды социальных сетей. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

"Мы составили документ, состоящий из трех частей. Там представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвященная штрафам. Не стал бы называть его именно кодексом чести. Скорее это некий свод принципов и правил футбольного клуба", - рассказал Фурсенко.

"Есть командные мероприятия, которые ведет главный тренер и менеджмент клуба. Естественно, в эти моменты запрещено пользоваться электронными устройствами. Такого рода запрет в правилах существует. Что касается социальных сетей, то в правилах есть пункт, который регламентирует эту сферу", - подчеркнул Фурсенко.

На следующий день после вылета сборной России с Кубка конфедераций в Instagram появился ролик с участием нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы, где они, по мнению некоторых СМИ, спародировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Также в СМИ сообщалось, что у Кокорина и Дзюбы существует конфликт с Черчесовым. Кокорин не был вызван в команду на Кубок конфедераций, а Дзюба в начале июня досрочно покинул тренировочный сбор в Австрии, по официальной версии, по причине травмы.

"Резонанс на такие события возникает тогда, когда футбола как такового нет, а муссируются околофутбольные темы, нам имеет смысл сфокусироваться на реально футбольных делах, проблемах и обсуждениях. То, что молодые люди не всегда адекватно себя ведут, так это везде бывает", - отметил Фурсенко. "Не надо в каждой невинной выходке видеть измену родине. Мы, к сожалению, заточены на негатив, а нужно бы во всем искать позитивные моменты, не надо быть слишком серьезными", - добавил собеседние ТАСС.