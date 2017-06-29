Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фурсенко: "Зенит" введет ограничения по использованию футболистами соцсетей

Спорт
29 июня, 17:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Президент "Зенита" считает, что не нужно в каждой невинной выходке футболистов видеть измену родине

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футбольный клуб "Зенит" введет ограничения по использованию игроками команды социальных сетей. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

"Мы составили документ, состоящий из трех частей. Там представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвященная штрафам. Не стал бы называть его именно кодексом чести. Скорее это некий свод принципов и правил футбольного клуба", - рассказал Фурсенко.

Интервью

Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" — о развитии клуба, трансферах и соцсетях игроков

Перейти в раздел Интервью

"Есть командные мероприятия, которые ведет главный тренер и менеджмент клуба. Естественно, в эти моменты запрещено пользоваться электронными устройствами. Такого рода запрет в правилах существует. Что касается социальных сетей, то в правилах есть пункт, который регламентирует эту сферу", - подчеркнул Фурсенко.

На следующий день после вылета сборной России с Кубка конфедераций в Instagram появился ролик с участием нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы, где они, по мнению некоторых СМИ, спародировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Также в СМИ сообщалось, что у Кокорина и Дзюбы существует конфликт с Черчесовым. Кокорин не был вызван в команду на Кубок конфедераций, а Дзюба в начале июня досрочно покинул тренировочный сбор в Австрии, по официальной версии, по причине травмы.

"Резонанс на такие события возникает тогда, когда футбола как такового нет, а муссируются околофутбольные темы, нам имеет смысл сфокусироваться на реально футбольных делах, проблемах и обсуждениях. То, что молодые люди не всегда адекватно себя ведут, так это везде бывает", - отметил Фурсенко. "Не надо в каждой невинной выходке видеть измену родине. Мы, к сожалению, заточены на негатив, а нужно бы во всем искать позитивные моменты, не надо быть слишком серьезными", - добавил собеседние ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
8
Услугой комментария игр Кубка конфедераций для слабовидящих воспользовались 122 человека
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
Темы дня
Загрузка...
Реклама