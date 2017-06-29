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КХЛ рассмотрит требования игроков "Динамо" о присвоении статуса свободного агента 4 июля

Спорт
29 июня, 17:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Задолженность клуба по зарплате хоккеистам за три месяца составляет около 800 млн рублей

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрит ряд заявлений от хоккеистов АНО ОХК "Динамо" о присвоении им статуса неограниченно свободного агента 4 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

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5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо", контракты с которым подписаны у команды, имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате хоккеистам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

"В дисциплинарный комитет КХЛ поступил ряд заявлений от хоккеистов АНО ОХК "Динамо" о присвоении им статуса "неограниченно свободный агент". Заседание по данным делам назначено на вторник, 4 июля", - говорится в сообщении.

По информации газеты "Спорт-Экспресс", с 1 июля все игроки "Динамо" будут иметь статус неограниченно свободных агентов, что дает им право перейти в другие клубы. Позже агенты игроков команды Егора Дугина и Артема Федорова подтвердили ТАСС, что хоккеисты станут неограниченно свободными агентами и имеют предложения от ряда клубов. Как сообщил в четверг исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, федерация не имеет рычагов, чтобы эффективно вмешаться в ситуацию с задолженностями перед игроками, однако регулярно проводит консультации с обеими динамовскими структурами и Министерством спорта.

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