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Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Истборне

Спорт
29 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Теперь 21-летний спортсмен встретится с первой "ракеткой" турнира сербом Новаком Джоковичем

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в британском Истборне.

В четвертьфинале 21-летний спортсмен оказался сильнее американца Стива Джонсона - 6:3, 2:6, 6:3. В полуфинале Медведев встретится с первой "ракеткой" турнира сербом Новаком Джоковичем.

Турнир ATP в Истборне завершится 1 июля.

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