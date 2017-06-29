Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Истборне

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в британском Истборне.

В четвертьфинале 21-летний спортсмен оказался сильнее американца Стива Джонсона - 6:3, 2:6, 6:3. В полуфинале Медведев встретится с первой "ракеткой" турнира сербом Новаком Джоковичем.

Турнир ATP в Истборне завершится 1 июля.