Три клуба РФПЛ проявляют интерес к полузащитнику "Лиона" Рыбусу

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полузащитник французского "Лиона" и сборной Польши Мацей Рыбус интересен трем клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Мариуш Пекарский.
"В данный момент три клуба РФПЛ проявляют интерес к Рыбусу, и мы планируем встретиться с их представителями на следующей неделе. Мацею очень интересно продолжение карьеры в России, но если он и будет выбирать между российскими клубами, то это будет либо ЦСКА, либо "Локомотив". Возможно, будет еще один клуб, но в данный момент я не буду разглашать его название", - сказал Пекарский.
"Помимо России, есть предложения из Германии, Польши, Италии и от одного клуба из английского чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата - прим. ТАСС). Сейчас мы с игроком взяли паузу на неделю, чтобы изучить все предложения, для Рыбуса, помимо еврокубков, является приоритетом попадание в стартовый состав, но это не дает повода предположить, что игрок не готов к конкуренции. На следующей неделе мы встретимся с представителями клубов. Не исключаю, что в конце следующей недели вы можете увидеть Мацея в футболке новой команды", - добавил Пекарский.
Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") с 2012 по 2016 год. В 2016 году игрок перешел в "Лион" в статусе свободного агента. 27-летний полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.