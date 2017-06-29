Шахматист Непомнящий одержал одну победу во второй день этапа Гран-тура в Бельгии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамником, обыграл армянина Левона Ароняна и проиграл украинцу Василию Иванчуку в быстрых шахматах во второй соревновательный день второго этапа серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.

В четвертом круге Аронян обыграл Вишванатана Ананда из Индии, Иванчук - голландца Аниша Гири, американец Уэсли Со - грузина Баадура Джобаву, француз Максим Вашье-Лаграв и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью. В пятом круге Карлсен оказался сильнее Крамника, Вашье-Лаграв - Джобавы, Ананд - Иванчука, Гири и Со победителя не выявили. В шестом круге Со переиграл Ананда, Карлсен - Джобаву, Аронян - Крамника, партия Вашье-Лаграв - Гири завершилась вничью.

Первое место после шести туров занимает Со, набрав 10 очков. Далее идут Карлсен, Вашье-Лаграв (оба - по 8 очков), Непомнящий, Гири, (оба - по 7), Аронян (6), Ананд, Иванчук (оба - по 5), Крамник (4), Джобава (0).

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 28 по 30 июня, 1-2 июля пройдет блиц в два круга.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро.