Оргкомитет рассчитывает, что Россию во время ЧМ-2018 посетит 1 млн иностранных болельщиков

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СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Оргкомитет "Россия-2018" рассчитывает, что страну в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года посетит около миллиона иностранных болельщиков. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов. Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков", - сказал Мутко.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.