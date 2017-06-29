МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Черногорец Душко Иванович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Химки". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с тренером.

Иванович возглавил команду в марте 2016 года, сменив литовского специалиста Римаса Куртинайтиса. В прошедшем сезоне в Единой Лиге ВТБ "Химки" дошли до финала, где уступили ЦСКА со счетом 0-3. В сезоне-2017/18 "Химки" выступят в Евролиге.