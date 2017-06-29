Российский боксер Власов выиграл у малавийца Аджибу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский боксер-профессионал Максим Власов выиграл у малавийца Муссы Аджибу. 10-раундовый рейтинговый поединок весовой категории до 90,71 кг, прошедший в Москве, завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.

Аджибу дважды оказывался в нокдаунах - в первом и втором раундах. После третьего падения в третьем раунде судья остановил поединок, присудив россиянину победу техническим нокаутом.

27 мая Власов должен был провести поединок с Бенки Мвакалебелой, но бой был отменен из-за недопуска танзанийца по медицинским показателям.

В послужном списке 30-летнего Власова 39 побед (22 - нокаутом), два поражения. Ранее он победил таких боксеров, как украинец Исмаил Силлах и соотечественник Рахим Чахкиев. Власов входит в число 15 лучших по всем престижным версиям: он занимает пятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), шестое - Международной боксерской федерации (IBF), девятое - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и 11-е - Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 31-летнего Аджибу теперь 28 побед (24 - нокаутом), девять поражений, пять ничьих.