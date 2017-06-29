Футболист Бодул продлил контракт с "Амкаром" на три года

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "Амкар" объявил о продлении контракта с хорватским нападающим Дарко Бодулом сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист перешел в пермскую команду летом прошлого года из шотландского клуба "Данди Юнайтед".
"Можно сказать, что за этот год мы помогли Дарко перезагрузить карьеру. Воспитанник знаменитой школы голландского "Аякса", которого считали одним из самых одаренных футболистов его возраста, перешел в "Амкар" из команды, которая вылетела из Шотландской премьер-лиги. Тренировочный процесс "Амкара" и атмосфера, сложившаяся в клубе, позволили Дарко начать в Перми вторую футбольную жизнь. При этом и наши тренеры, и сам Бодул прекрасно понимают, что он может играть значительно сильнее", - прокомментировал переподписание контракта с 28-летним футболистом исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов.
В сезоне-2016/17 Бодул провел за "Амкар" 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Пермский клуб в прошедшем сезоне финишировал в чемпионате России на десятом месте.
В первом туре чемпионата России сезона-2017/18 "Амкар" сыграет в гостях с грозненским "Ахматом" 16 июля.