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СМИ: Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом

Спорт
29 июня, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По данным медицинской экспертизы в крови теннисистки не было найдено следов наркотических веществ или алкоголя

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Винус Уильямс

Винус Уильямс

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс 9 июня стала виновницей ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает портал TMZ.

Уточняется, что по данным медицинской экспертизы в крови американки не было найдено следов наркотических веществ или алкоголя.

Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсо был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Супруга погибшего мужчины осталась в живых. Полиция считает виновной 37-летнюю Уильямс, которая нарушила правила дорожного движения.

Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз - в одиночном разряде (2000).

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