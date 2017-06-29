СМИ: Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс 9 июня стала виновницей ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает портал TMZ.
Уточняется, что по данным медицинской экспертизы в крови американки не было найдено следов наркотических веществ или алкоголя.
Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсо был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Супруга погибшего мужчины осталась в живых. Полиция считает виновной 37-летнюю Уильямс, которая нарушила правила дорожного движения.
Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз - в одиночном разряде (2000).