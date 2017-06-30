Российский боксер Шафиков предпримет третью попытку завоевать титул чемпиона мира

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянин Денис Шафиков проведет поединок за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг против американца Роберта Истера-младшего. 12-раундовый поединок пройдет 30 июня в Толедо (США, штат Огайо).
Для 32-летнего Шафикова это будет уже третья попытка стать чемпионом мира. Две предыдущие оказались неудачными - он проиграл по очкам мексиканцу Мигелю Васкесу в феврале 2014 года и по очкам кубинцу Рансесу Бартелеми в декабре 2015-го. После второго поражения он провел два поединка: выиграл у американца Джеймела Херринга техническим нокаутом в 10-м раунде и Ричарда Комми из Ганы по очкам с разногласием судей, став претендентом на титул чемпиона мира IBF.
Россиянин до боя признавался, что это будет, скорее всего, последняя попытка стать чемпионом мира, и очень серьезно готовился. Подготовку к поединку он проводил в США в лагере тренера Абеля Санчеса, работающего с чемпионами мира казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым.
Шафиков считает, что победный последний поединок поможет ему в бою с Истером, поскольку Комми боксирует в схожей манере и похож на американца габаритами.
Истер тоже побеждал Комми, но минимально и с разногласием судей. В том бою он завоевал пояс, а затем его защитил, выиграв у пуэрториканца Луиса Круса по очкам. До поединка американец заявлял, что знаком с манерой ведения боя россиянина и постарается отправить его в нокаут.
В послужном списке Шафикова 38 побед (20 - нокаутом), 2 поражения, 1 ничья, Истера - 19 побед (14 - нокаутом), ни одного поражения.