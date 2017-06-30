"Ростов" подписал контракт с футболистом сборной Исландии Ингасоном

CNN: экс-помощник Обамы согласилась выступить на слушаниях в Конгрессе по РФМеждународная панорама 30 июня, 2:12
Оговоренному CNN финансисту Скарамуччи поручено решить проблемы госбанка СШАМеждународная панорама 30 июня, 2:00
"Ростов" подписал контракт с футболистом сборной Исландии ИнгасономСпорт 30 июня, 1:45
На международном фестивале в Карловых Варах представят 170 фильмовКультура 30 июня, 1:42
Около 20 человек пострадали в столице Венесуэлы при разгоне акций протестаМеждународная панорама 30 июня, 1:36
Белый дом направил на утверждение Сената кандидатуру нового постпреда США при НАТОМеждународная панорама 30 июня, 1:25
Победа за восемь минут: сборная Германии вышла в финал Кубка конфедерацийСпорт 30 июня, 1:20
ООН: Иран выполняет условия ядерной сделкиМеждународная панорама 30 июня, 0:57
Киммих: сборная Германии была подготовлена тактически к матчу с мексиканцамиСпорт 30 июня, 0:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Исландии по футболу Сверрир Ингасон перешел из испанской "Гранады" в "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.
Отмечается, что 23-летний защитник прибыл на сбор "Ростова" в Австрию в компании бывшего игрока "Челси" и "Барселоны" Эйдура Гудьонсена. С игроком был подписан трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.
"Конечно же, я очень счастлив. Это честь для меня получить возможность играть за "Ростов". Возможно, это один из счастливейших моментов моей жизни", - сказал новичок "Ростова".
Ингасон в составе сборной Исландии дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года во Франции. Помимо "Гранады", он также выступал за бельгийский "Локерен", норвежский "Викинг" и исландский "Брейдаблик".