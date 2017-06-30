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"Ростов" подписал контракт с футболистом сборной Исландии Ингасоном

Спорт
30 июня, 1:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В составе исландцев он стал четвертьфиналистом чемпионата Европы 2016 года

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Сверрир Ингасон

Сверрир Ингасон

© EPA/MIGUEL ANGEL MOLINA

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Исландии по футболу Сверрир Ингасон перешел из испанской "Гранады" в "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

Отмечается, что 23-летний защитник прибыл на сбор "Ростова" в Австрию в компании бывшего игрока "Челси" и "Барселоны" Эйдура Гудьонсена. С игроком был подписан трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

"Конечно же, я очень счастлив. Это честь для меня получить возможность играть за "Ростов". Возможно, это один из счастливейших моментов моей жизни", - сказал новичок "Ростова".

Ингасон в составе сборной Исландии дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года во Франции. Помимо "Гранады", он также выступал за бельгийский "Локерен", норвежский "Викинг" и исландский "Брейдаблик".

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