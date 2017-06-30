Сергей Фурсенко обсудит с Манчини вопрос возвращения Аршавина в ФК "Зенит"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко обсудит с главным тренером команды Роберто Манчини вопрос возвращения нападающего Андрея Аршавина. Об этом Фурсенко рассказал в интервью ТАСС.
С 2016 года 36-летний Аршавин выступает за казахстанский "Кайрат".
"Если наш главный тренер [Роберто Манчини] сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет. Пока я не обсуждал с Манчини кандидатуру Аршавина, но обязательно подниму этот вопрос", - сказал Фурсенко.
"Андрей Сергеевич - это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. Он до сих пор имеет хорошие футбольные кондиции", - добавил Фурсенко.
Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.