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Миронов: в клубе НХЛ "Колорадо" интересные тренировки, в России таких не было

Спорт
30 июня, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Новичок "Колорадо" рассказал о впечатлениях от работы в тренировочном лагере

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Андрей Миронов

Андрей Миронов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Андрей Миронов рассказал о впечатлениях от работы в тренировочном лагере своей новой команды. Слова 22-летнего игрока приводит клубная пресс-служба.

12 мая Миронов подписал контракт новичка с "Колорадо". До этого он выступал за московское "Динамо".

"Очень много интересной, интенсивной работы. Я так не тренировался в России никогда", - сказал Миронов.

"От каждой тренировки нужно брать какие-то нюансы и впитывать то, что говорит тренер, что-то для себя выносить и потом применять это в дальнейшем в игре", - добавил хоккеист.

"Колорадо" выбрал Миронова на драфте НХЛ в 2015 году в четвертом раунде под общим 101-м номером. Он является серебряным (2015) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира, а также бронзовым призером молодежных первенств мира (2013, 2014).

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