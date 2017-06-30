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Борзаковский: легкоатлеты РФ из соображений безопасности не поедут на юношеский ЧМ

Спорт
30 июня, 8:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Вице-президент ВФЛА отметил, что федерация не может отправить юных спортсменов в Кению без сопровождения

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Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты не выступят на юношеском чемпионате мира (спортсмены не старше 18 лет) в Кении из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

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IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМ

В четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. К соревнованиям были допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина, Салават Илкаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все - спортивная ходьба), Полина Милнер, Варвара Назибулина (обе - бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту).

"Мы, конечно, очень рады тому, что IAAF допустила еще девятерых наших спортсменов до участия в международных соревнованиях. Однако в ту же Кению имеют право поехать только наши юные спортсмены, разрешения ехать туда тренерам и персоналу нет. Я как главный тренер сборной выступил против поездки наших детей на этот турнир из соображений безопасности", - сказал Борзаковский.

Ранее от участия в ЧМ по соображениям безопасности отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи и другие. "Мы не можем отправить в Кению наших юных спортсменов без сопровождения. Все-таки, как вы знаете, Кения не самая благополучная страна, и многие сборные отказались туда ехать. Кроме того, мы руководствуемся заботой о здоровье спортсменов, которым в кратчайшие сроки нужно было бы сделать различные прививки, необходимые для поездки в Кению", - добавил Борзаковский.

Юношеский чемпионат мира пройдет в Найроби (Кения) 12-16 июля. Турнир в Кении будет последним юношеским чемпионатом мира в истории. Ранее IAAF заявила о нецелесообразности продолжения проведения мировых юношеских первенств, так как не видит в них перспектив.

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