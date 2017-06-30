Борзаковский: легкоатлеты РФ из соображений безопасности не поедут на юношеский ЧМ

Адвокат: полиция не считает Винус Уильямс виновной в ДТП со смертельным исходомСпорт 30 июня, 9:39
Тимченко: только победа станет хорошим результатом для российских хоккеистов на ОИСпорт 30 июня, 9:37
В Москве ожидаются сильные дожди, которых не было 94 годаОбщество 30 июня, 9:29
Боксер Ковалев не будет настаивать на третьем поединке с УордомСпорт 30 июня, 9:08
"Ак Барс": клуб ведет переговоры с Зариповым, но рано говорить о чем-то конкретноСпорт 30 июня, 9:02
Борзаковский: легкоатлеты РФ из соображений безопасности не поедут на юношеский ЧМСпорт 30 июня, 8:36
Площадь пожаров в Сибири сократилась более чем на третьСибирь 30 июня, 8:35
Власик: НХЛ пересмотрит решение, если ведущие игроки заявят о желании участвовать в ОИСпорт 30 июня, 8:20
Власти Сингапура полностью запретили курение в ресторанах и кафеОбщество 30 июня, 7:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты не выступят на юношеском чемпионате мира (спортсмены не старше 18 лет) в Кении из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
В четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. К соревнованиям были допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина, Салават Илкаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все - спортивная ходьба), Полина Милнер, Варвара Назибулина (обе - бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту).
"Мы, конечно, очень рады тому, что IAAF допустила еще девятерых наших спортсменов до участия в международных соревнованиях. Однако в ту же Кению имеют право поехать только наши юные спортсмены, разрешения ехать туда тренерам и персоналу нет. Я как главный тренер сборной выступил против поездки наших детей на этот турнир из соображений безопасности", - сказал Борзаковский.
Ранее от участия в ЧМ по соображениям безопасности отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи и другие. "Мы не можем отправить в Кению наших юных спортсменов без сопровождения. Все-таки, как вы знаете, Кения не самая благополучная страна, и многие сборные отказались туда ехать. Кроме того, мы руководствуемся заботой о здоровье спортсменов, которым в кратчайшие сроки нужно было бы сделать различные прививки, необходимые для поездки в Кению", - добавил Борзаковский.
Юношеский чемпионат мира пройдет в Найроби (Кения) 12-16 июля. Турнир в Кении будет последним юношеским чемпионатом мира в истории. Ранее IAAF заявила о нецелесообразности продолжения проведения мировых юношеских первенств, так как не видит в них перспектив.