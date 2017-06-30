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"Ак Барс": клуб ведет переговоры с Зариповым, но рано говорить о чем-то конкретно

Спорт
30 июня, 9:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского "Металлурга", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" продолжает переговоры с нападающим Данисом Зариповым, но говорить о его переходе пока рано. Об этом ТАСС сообщил директор казанского клуба Шамил Хуснутдинов.

Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского "Металлурга", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и лучшим снайпером плей-офф (2017). В конце мая нынешнего года у него истек контракт с магнитогорским клубом. В составе "Ак Барса" Зарипов выигрывал чемпионат суперлиги (2006) и Кубок Гагарина (2009, 2010).

"Да, мы с ним общаемся - это не секрет. Но о чем-то конкретном говорить еще рано", - сказал Хуснутдинов.

"Металлург" также ведет переговоры с 36-летним Зариповым о продлении контракта.

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