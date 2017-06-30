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Боксер Ковалев не будет настаивать на третьем поединке с Уордом

Спорт
30 июня, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По словам российского боксера, он готов провести еще один бой против Уорда, но не будет добиваться проведения поединка

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Сергей Ковалев (справа) против Андре Уорда

Сергей Ковалев (справа) против Андре Уорда

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев не будет настаивать на проведении третьего боя с американцем Андре Уордом. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

"Нет, это (третий бой) не в моих целях, - сказал Ковалев. - Сразу замечу, не потому что я его боюсь, а просто надо отпустить эту ситуацию, и тут просто тяжело боксировать против системы, против местного. Он непобежденный, у него очень большая поддержка и денежная тоже, у него промоутер Джей Зи, у них с Бейонсе состояние в $3,5 млрд, поэтому сложно боксировать против такой машины. Это очевидно, что первый, что второй бой - был заряд судейский".

"Добиваться не планирую, но готов", - добавил боксер.

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса. Команда Ковалева подала протест на результат поединка.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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