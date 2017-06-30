Тимченко: только победа станет хорошим результатом для российских хоккеистов на ОИ

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хорошим результатом для сборной России по хоккею на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане будет только победа. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги и член правления Федерации хоккея России Геннадий Тимченко.
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. На Олимпиаде не примут участия игроки Национальной хоккейной лиги, которая решила не приостанавливать на время Игр регулярный чемпионат.
Правление ФХР в четверг признало выступление всех сборных России в прошедшем сезоне удовлетворительным. Бронзовые медали на чемпионатах мира выиграли мужская взрослая, мужская и женская молодежная, а также юношеская команды.
"Результаты, которые наши сборные показали, мы признали хорошими: если смотреть по юношам, то мы подрастаем, и девушки тоже неплохо выступают. Главная наша сборная показала хороший результат, - сказал Тимченко. - В целом у нас хорошие перспективы, мы готовимся к олимпийскому циклу. Хорошим результатом на Олимпиаде будет победа, только победа".
Российские хоккеисты на Олимпийских играх завоевывали серебро в 1998 году в Нагано и бронзу в 2002 году в Солт-Лейк-Сити.