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Тимченко: только победа станет хорошим результатом для российских хоккеистов на ОИ

Спорт
30 июня, 9:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля, в Играх не примут участия игроки Национальной хоккейной лиги

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хорошим результатом для сборной России по хоккею на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане будет только победа. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги и член правления Федерации хоккея России Геннадий Тимченко.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. На Олимпиаде не примут участия игроки Национальной хоккейной лиги, которая решила не приостанавливать на время Игр регулярный чемпионат.

Правление ФХР в четверг признало выступление всех сборных России в прошедшем сезоне удовлетворительным. Бронзовые медали на чемпионатах мира выиграли мужская взрослая, мужская и женская молодежная, а также юношеская команды.

"Результаты, которые наши сборные показали, мы признали хорошими: если смотреть по юношам, то мы подрастаем, и девушки тоже неплохо выступают. Главная наша сборная показала хороший результат, - сказал Тимченко. - В целом у нас хорошие перспективы, мы готовимся к олимпийскому циклу. Хорошим результатом на Олимпиаде будет победа, только победа".

Российские хоккеисты на Олимпийских играх завоевывали серебро в 1998 году в Нагано и бронзу в 2002 году в Солт-Лейк-Сити.

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