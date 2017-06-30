Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ак Барс": календарь КХЛ на сезон-2017/18 выглядит неравномерным

Спорт
30 июня, 10:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

КХЛ разослала предварительный вариант календаря клубам и 12 июля представит его официально

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предварительный вариант календаря регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, разосланный клубам, можно назвать неравномерным. Такое мнение ТАСС высказал директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов.

КХЛ разослала предварительный вариант календаря клубам и 12 июля представит его официально. Все клубы проведут по 56 матчей регулярного чемпионата, который пройдет с 21 августа по 1 марта. В турнире запланированы паузы на этапы Евротура в ноябре и декабре, а также пауза с 24 января по 25 февраля в связи с подготовкой и участием сборной России в Олимпийских играх.

"Много выездных, спаренных игр, переездов: будем надеяться, что окончательный вариант будет более удобным. Очень долгие выезда, неравномерно распределены домашние и выездные игры, - сказал Хуснутдинов. - Один месяц играем только дома, а в следующем - на выезде. Это тяжело и в плане маркетинга, и для хоккеистов".

"То, что мы играем 56 матчей в чемпионате - это нормально, поскольку год олимпийский. То, что месяц не будет хоккея, - тяжело. Те команды, которые выйдут в плей-офф, могут потерять игровой ритм", - добавил он.

Плей-офф КХЛ стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля в случае, если финальная серия Кубка Гагарина включит максимальное количество игр - семь. В связи с увеличением числа дней, отведенных на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать в себе спаренные матчи с первую по четвертые игры серий. Все матчи полуфиналов и финала плей-офф пройдут через день.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
5
Бундестаг одобрил закон о легализации однополых браков
6
Социал-демократы добились голосования по легализации однополых браков в обход Меркель
7
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама