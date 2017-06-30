"Ак Барс": календарь КХЛ на сезон-2017/18 выглядит неравномерным

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предварительный вариант календаря регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, разосланный клубам, можно назвать неравномерным. Такое мнение ТАСС высказал директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов.

КХЛ разослала предварительный вариант календаря клубам и 12 июля представит его официально. Все клубы проведут по 56 матчей регулярного чемпионата, который пройдет с 21 августа по 1 марта. В турнире запланированы паузы на этапы Евротура в ноябре и декабре, а также пауза с 24 января по 25 февраля в связи с подготовкой и участием сборной России в Олимпийских играх.

"Много выездных, спаренных игр, переездов: будем надеяться, что окончательный вариант будет более удобным. Очень долгие выезда, неравномерно распределены домашние и выездные игры, - сказал Хуснутдинов. - Один месяц играем только дома, а в следующем - на выезде. Это тяжело и в плане маркетинга, и для хоккеистов".

"То, что мы играем 56 матчей в чемпионате - это нормально, поскольку год олимпийский. То, что месяц не будет хоккея, - тяжело. Те команды, которые выйдут в плей-офф, могут потерять игровой ритм", - добавил он.

Плей-офф КХЛ стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля в случае, если финальная серия Кубка Гагарина включит максимальное количество игр - семь. В связи с увеличением числа дней, отведенных на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать в себе спаренные матчи с первую по четвертые игры серий. Все матчи полуфиналов и финала плей-офф пройдут через день.