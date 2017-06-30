"Ак Барс": календарь КХЛ на сезон-2017/18 выглядит неравномерным

Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и СШАПолитика 30 июня, 11:12
Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК "Зенит"Спорт 30 июня, 11:10
Памфилова высоко оценила организацию голосования по реновации в МосквеОбщество 30 июня, 11:01
Красноярские студотряды будут работать на строительстве объектов Зимней универсиады-2019Новости партнеров 30 июня, 10:59
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской областиНовости Урала 30 июня, 10:47
Лавров и Киссинджер участвуют в "Примаковских чтениях". ВидеотрансляцияПолитика 30 июня, 10:45
Рябинский: бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на рингСпорт 30 июня, 10:44
Новые нефтегазовые проекты несут риск для инвесторовСоциальная ответственность 30 июня, 10:36
У ЦИК есть вопросы к выдвижению "Яблоком" Ройзмана на выборы главы Свердловской областиПолитика 30 июня, 10:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предварительный вариант календаря регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, разосланный клубам, можно назвать неравномерным. Такое мнение ТАСС высказал директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов.
КХЛ разослала предварительный вариант календаря клубам и 12 июля представит его официально. Все клубы проведут по 56 матчей регулярного чемпионата, который пройдет с 21 августа по 1 марта. В турнире запланированы паузы на этапы Евротура в ноябре и декабре, а также пауза с 24 января по 25 февраля в связи с подготовкой и участием сборной России в Олимпийских играх.
"Много выездных, спаренных игр, переездов: будем надеяться, что окончательный вариант будет более удобным. Очень долгие выезда, неравномерно распределены домашние и выездные игры, - сказал Хуснутдинов. - Один месяц играем только дома, а в следующем - на выезде. Это тяжело и в плане маркетинга, и для хоккеистов".
"То, что мы играем 56 матчей в чемпионате - это нормально, поскольку год олимпийский. То, что месяц не будет хоккея, - тяжело. Те команды, которые выйдут в плей-офф, могут потерять игровой ритм", - добавил он.
Плей-офф КХЛ стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля в случае, если финальная серия Кубка Гагарина включит максимальное количество игр - семь. В связи с увеличением числа дней, отведенных на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать в себе спаренные матчи с первую по четвертые игры серий. Все матчи полуфиналов и финала плей-офф пройдут через день.