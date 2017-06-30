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Отец легкоатлетки Гатауллиной считает правильным отказ от поездки россиян на юношеский ЧМ

Спорт
30 июня, 9:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ранее главный тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил ТАСС, что спортсмены из соображений безопасности не поедут в Кению

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение главного тренера сборной России Юрия Борзаковского не отпускать девятерых допущенных легкоатлетов на юношеский чемпионат мира в Кению из соображений безопасности является правильным и логичным. Об этом заявил ТАСС отец прыгуньи с шестом Аксаны Гатауллиной Радион Гатауллин, серебряный призер Олимпиады-1988 в прыжках с шестом.

В четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. К соревнованиям были допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина, Салават Илкаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все - спортивная ходьба), Полина Милнер, Варвара Назибулина (обе - бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту). Однако на следующий день главный тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил ТАСС, что эти спортсмены из соображений безопасности не поедут в Кению.

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"Я бы не назвал решение тренерского штаба об отказе от поездки на юношеский ЧМ волевым и навязанным свыше, - заметил Гатауллин. - Если бы сами ребята и их тренеры настояли на своем участии в этом турнире, то начали бы изыскивать какую-то возможность. Мы с Аксаной отказались от поездки в Кению уже давно. Считаю, что решение Борзаковского было очевидным и правильным".

Гатауллин сообщил, что ему до сих пор непонятен статус нейтральных атлетов на международных соревнованиях. "Очевидно, что в нашем случае такие юные спортсмены должны ехать в группе под присмотром каких-то официальных лиц. Но на данный момент IAAF все эти моменты никак не регламентировала - сама придумала себе проблему, по большому счету, и теперь не знает пути ее решения", - считает собеседник агентства.

"Представьте, вот я поехал с дочерью в Найроби, купил билеты и прибыл на место. К кому нам обращаться, и кто предоставит транспорт, вся логистика непонятна, в каком отеле поселят тоже. Столько вопросов будет, а если вспомнить, что все это будет проходить в Африке... Поэтому в данной ситуации отказ от участия вполне очевиден", - заключил Гатауллин.

Ранее от участия в ЧМ в Найроби, который пройдет с 12 по 16 июля, по соображениям безопасности отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи и другие.

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