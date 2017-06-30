Прыгунья с шестом Гатауллина, допущенная IAAF, намерена выступить на юниорском ЧЕ в Италии

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина, допущенная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, намерена выступить на юниорском первенстве Европы в Италии. Об этом сообщил ТАСС отец спортсменки Родион Гатауллин, серебряный призер Олимпиады-1988 в прыжках с шестом.

В четверг IAAF одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. К соревнованиям были допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина, Салават Илкаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все - спортивная ходьба), Полина Милнер, Варвара Назибулина (обе - бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту). Однако на следующий день главный тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил ТАСС, что эти спортсмены из соображений безопасности не поедут в Кению.

"Раз уж так получилось, то мы теперь собираемся выступить на чемпионате Европы среди юниоров, - заметил Гатауллин. - Сейчас безотлагательно начнем заниматься оформлением необходимых документов. Наверно, нужно получить приглашение, успеть получить визу, купить билеты и т. д. Мне пока непонятны все детали нашего участия в этом турнире и от кого нам ждать приглашения".

Собеседник ранее сообщил ТАСС, что они с дочерью изначально не собирались ехать на юношеский чемпионат мира, который пройдет в столице Кении Найроби с 12 по 16 июля.

Юниорское первенство Европы (для спортсменов 1998-1999 годов рождения) пройдет с 20 по 23 июля в Гроссето. О своем решении принять участие в этом турнире ранее сообщили ТАСС ходоки Яна Смердова и Сергей Широбоков, которые также получили от IAAF статус нейтральных атлетов.