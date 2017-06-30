Рябинский: бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Мы очень много общаемся, решение - возвращаться или нет - зависит только от него. Периодически он что-то высказывает на эту тему [возвращения в бокс]. Но надо понимать, это инстинкт бойца или же продуманные вещи", - сказал Рябинский.

В настоящий момент титулом WBC, который ранее принадлежал Дрозду, владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля прошлого года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. Полный диагноз российского боксера - субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

В активе 38-летнего Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.