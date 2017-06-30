Сарсания: "Зенит" и "Ростов" согласовывают последние детали по аренде Юсупова

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Последние детали согласовываются в вопросе перехода полузащитника "Зенита" Артура Юсупова в "Ростов" на правах аренды. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.
Сейчас 27-летний Юсупов находится на тренировочном сборе "Ростова".
"Согласовываются последние детали. Думаю, сегодня- завтра ситуация разрешится. Скорее всего, да [Юсупов перейдет в "Ростов"]", - сказал Сарсания.
На вопрос, действительно ли в "Ростов" может перейти другой полузащитник "Зенита" - Ибрагим Цаллагов, Сарсания ответил: "По Цаллагову есть несколько предложений от российских клубов".
В СМИ фигурировала информация, что карьеру в "Ростове" могут продолжить еще двое игроков "Зенита" - французский полузащитник Йоан Молло и защитник Иван Новосельцев, также сообщалось, что команду может покинуть бразильский хавбек Маурисио. "Я не слышал об интересе "Ростова" к Молло и Новосельцеву. Что касается Маурисио, то он едет на сбор. У его агента есть какие-то варианты, но никакого решения не принято, нет такого, чтобы Маурисио должен был куда-то обязательно ехать", - сказал Сарсания.
Говоря о других игроках, спортивный директор "Зенита" сообщил, что вратарем команды Юрием Лодыгиным интересуется греческий ПАОК. "ПАОК проявляет интерес к Лодыгину, но мы ничего не можем ответить, поскольку, во-первых, нам нужно самим поговорить с игроком, во-вторых, нам нужен вратарь", - отметил собеседник ТАСС.